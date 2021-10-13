سقوط طائرة مدنية لبنانية في البحر المتوسط

الوكيل الاخباري- سقطت طائرة صغيرة في مياه البحر المتوسط قبالة الساحل اللبناني، اليوم الأربعاء، وبدأت جهود للبحث عن شخصين كانا على متنها، وفق بيان لمجلس الوزراء اللبناني.



وذكر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني على تويتر: ”أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر مقابل حالات والعمل على البحث عن شابين كانا على متنها.كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ“.

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المصدر: إرم