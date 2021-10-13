الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

سقوط طائرة مدنية لبنانية في البحر المتوسط

التحقيق بحادثة انتحار جندي إسرائيلي

الملك: أتطلع لمواصلة البناء على العلاقات الوثيقة بين الأردن وقطر

محافظ جرش لـ الوكيل : إغلاق مخبز ومطعم في منطقة الجبة

نقيب أصحاب المطاعم يعلق على البلاغ رقم 46

وزير التربية والتعليم العالي: اكتظاظ المدارس والجامعات سبب تراجع مستوى التعليم

440 حادثًا مروريًا في المملكة خلال 24 ساعة

مدينة سعودية تسجل أعلى حرارة في العالم

قطاع المناسبات لـ الوكيل: بلاغ 46 يغلظ العقوبة على المخالفين

انتشار كلاب ضالة في منطقة جبل النصر والأمانة تتابع

الأربعاء، 13-10-2021 12:38 م

سقوط طائرة مدنية لبنانية في البحر المتوسط

888-10


الوكيل الاخباري- سقطت طائرة صغيرة في مياه البحر المتوسط قبالة الساحل اللبناني، اليوم الأربعاء، وبدأت جهود للبحث عن شخصين كانا على متنها، وفق بيان لمجلس الوزراء اللبناني.

وذكر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني على تويتر: ”أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر مقابل حالات والعمل على البحث عن شابين كانا على متنها.كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ“.

اضافة اعلان

 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
616693774c59b745f66c0b23

مدينة سعودية تسجل أعلى حرارة في العالم

61668b8a4236045c36688c79

كندا ستستقبل 40 ألف لاجئ من أفغانستان

باشان

رئيس وزراء أرمينيا: اللقاء مع بوتين في موسكو كان مثمرا

f

بريطانيا تقترح تعديل الترتيبات التجارية مع إيرلندا الشمالية

انستقرام

بلاغات عن عطل جديد ضرب تطبيق إنستغرام

اي

استقالة الحكومة اليمينية في النرويج

أخبار متعلقة
كهرباء

لبنان : الشبكة الكهربائية عادت إلى عملها الطبيعي

لبنان 3

لبنان: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول البلاد في العتمة

102021412715288776699

مسؤول فرنسي يدعو لبنان للإسراع بإطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

615db9144c59b713a042d48c

قبرص تحث لبنان على تطبيق إصلاحات لتلقي مساعدات

615c61b742360416156f2c61

نواب لبنانيون يقدمون اقتراحا لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما

لبن

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل السفير الإيراني لدى بيروت