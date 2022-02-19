سقوط قذيفة ثانية وانفجارها في روستوف قرب الحدود الروسية الأوكرانية

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة روستوف ، اليوم السبت، أن قذيفة أخرى سقطت في مقاطعة روستوف الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

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وقال مسؤول محلي في البلاد أن قذيفة حارقة عيار 120 ملم سقطت وانفجرت في منطقة تاراسوفكا الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.





وأشار المسؤول إلى أن الانفجار لم يخلف خسائر مادية وبشرية وتقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.

وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.



سبوتنيك