سقوط مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - أفاد أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية الثلاثاء بأن مروحية عسكرية سقطت في البحر بعد إقلاعها من حاملة طائرات قبالة ساحل سان دييغو بولاية كاليفورنيا جنوب غربي البلاد.



وقال الأسطول عبر "تويتر": "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس".

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وأضاف: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".

ولم يذكر الأسطول ما إذا كان الحادث أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف أفراده.

المصدر : روسيا اليوم

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