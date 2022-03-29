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الثلاثاء، 29-03-2022 06:15 ص

سقوط مقاتلة جزائرية من طراز ميغ 29 ووفاة قائدها

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الوكيل الإخباري - تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29 في الجزائر، مساء الاثنين، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية.

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ورغم تمكن الطيارين من القفز، أعلن عن وفاة أحد الطيارين متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري بوهران.


وعلى إثر هذا الحادث، أصدر رئيس أركان الجيش الوطني بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث.


وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خالص تعازيه لاستشهاد أحد الطيارين.
وغرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "تفقد الجزائر، اليوم، صقرا من صقورها، الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر، في حادث يدمي القلوب، بعد سقوط طائرته، فبهذا المصاب الجلل، أقدم تعازيّ الخالصة لعائلته، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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