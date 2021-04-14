سقوط نيزك في فلوريدا

الوكيل الإخباري - حلّق نيزك فوق مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

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نشر مراسل شبكة "سي بي إس نيوز" جاي أوبراين على تويتر فيديو لسقوط جرم سماوي.



وكان قد أفاد صحفيون في وقت سابق بأنه في ليلة 13 أبريل/ نيسلن، حلق الكويكب 2021 GW4 بالقرب من الأرض. بعده عن الأرض لم يتجاوز أربعة أمتار. وفقًا للخبراء، لم يشكل خطرًا على كوكبنا.





Working to figure out what it was. WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h April 13, 2021

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