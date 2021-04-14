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الأربعاء، 14-04-2021 01:23 م

سقوط نيزك في فلوريدا

نيزك


الوكيل الإخباري - حلّق نيزك فوق مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

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نشر مراسل شبكة "سي بي إس نيوز" جاي أوبراين على تويتر فيديو لسقوط جرم سماوي.


وكان قد أفاد صحفيون في وقت سابق بأنه في ليلة 13 أبريل/ نيسلن، حلق الكويكب 2021 GW4 بالقرب من الأرض. بعده عن الأرض لم يتجاوز أربعة أمتار. وفقًا للخبراء، لم يشكل خطرًا على كوكبنا.

 

 

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