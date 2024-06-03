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الإثنين، 03-06-2024 09:32 ص

سقوط 3 صواريخ بالجليل الأعلى واعتراض آخر بإيلات

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الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن 3 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي، وقالت إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا آخر في الجليل الأعلى.

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بدورها قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نجحت في اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق من منطقة البحر الأحمر باتجاه إيلات.

وافاد جيش الاحتلال مسبقاً بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات وكيبوتس إيلوت "جنوب إسرائيل".

 

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه قصفوا آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل عداثر بصواريخ موجهة، مما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.



 




 

 


 

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