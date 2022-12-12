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الإثنين، 12-12-2022 01:09 م

سقوط 6 أطفال في المياه المتجمدة غرب إنجلترا

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الوكيل الاخباري- سقط 6 أطفال في المياه المتجمدة لبحيرة سوليهال في مقاطعة ويست مادلاندز الواقعة بغرب إنجلترا أثناء لعبهم، إثر تهشم الجليد تحت أقدامهم.

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ووفقا لوكالة سكاي نيوز، نقلا عن مفتش شرطة مقاطعة ويست ميدلاندز، ريتشارد هاريس، تم ابلاغ الشرطة عن سقوط قرابة 6 أطفال في المياه المتجمدة أمس، وبدأت فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن الأطفال على الفور، وتم إنقاذ 4 منهم، وهم في حالة حرجة.

وأشار هاريس إلى أن عمليات البحث عن الأطفال المتبقين مستمرة، إلا أن  فرص إنقاذهم ضئيلة للغاية، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وعمر الأطفال، ووقت وقوع الحادث.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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