سكك الحديد الأوكرانية تعلن جاهزيتها لزيادة صادرات الحبوب بالقطارات

الوكيل الاخباري - قالت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية، التي تديرها الدولة، اليوم الأحد، إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على نحو عاجل، بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب التدخل العسكري الروسي.

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وبحسب وكالة "يورونيوز"، قالت سكك الحديد الأوكرانية على فيسبوك، "هذا الوضع يسبب مشكلات ليس لأوكرانيا فحسب. فحصة الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية تقدر بنحو 11 بالمئة، وحصة زيت عباد الشمس تقدر بنحو 55 بالمئة".



وقالت سكك الحديد الأوكرانية، إنها قد تنقل الحبوب لحدودها مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليم الحبوب إلى الموانئ والمراكز اللوجستية في الدول الأوروبية.



