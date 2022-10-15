سلاح البحرية الباكستاني يحصل على سفن عسكرية جديدة

الوكيل الإخباري- أعلن موقع Naval Today أن سلاح البحرية الباكستاني سيحصل على سفن دوريات عسكرية جديدة.



وجاء في منشور على الموقع "بدأ حوض بناء السفن التابع لشركة Damen Shipyards الهولندية في رومانيا مؤخرا بتصنيع هيكل لسفينة عسكرية جديدة لصالح الجيش الباكستاني".



وأضاف المنشور: "هذا الحوض كان قد بدأ منذ فترة بتصنيع أول سفينة عسكرية من نوع OPV 2600 لصالح باكستان، ومؤخرا بدأ بتصنيع السفينة الثانية من هذه الفئة أيضا، ومن المقرر أن يتسلم الجيش الباكستاني هاتين السفينتين عام 2024".



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن باكستان ستستخدم السفن الجديدة في حماية مياهها الإقليمية وحماية طرق التجارة الدولية من القرصنة والتهديدات الأخرى، كما ستشارك هذه السفن في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

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روسيا اليوم