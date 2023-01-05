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الخميس، 05-01-2023 11:25 ص

سلاح البحرية التركي يحصل على قوارب قتالية مسيّرة

adennews05-02-2019-295238


الوكيل الإخباري - أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية في الجيش التركي سيحصل على قوارب قتالية مسيّرة محلية الصنع.

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وجاء في منشور على الموقع "وقعت هيئة صناعة الدفاع التركية (SSB) عقدا مع الشركات المحلية ARES Shipyard وMeteksan لتزويد الأسطول الوطني بقوارب بدون طيار على أساس منصة ULAQ الموحدة".


وتبعا للمنشور "لم يتم تحديد عدد القوارب التي تم طلبها، لكن الدفعة الأولى منها من المفترض أن تسلّم لسلاح البحرية التركي في الأشهر القليلة المقبلة".

وكان الموقع قد ذكر في وقت سابق أن أسرة قوارب ULAQ التي تطورها تركيا تشمل عدة أنواع: قوارب (ISR&EW) المخصصة للاستطلاع والحرب الإلكترونية، وقوارب (MCMV) لمكافحة الألغام البحرية، وقوارب (ASW) المخصصة لعمليات مكافحة السفن والغواصات المعادية، وقوارب (FiFi) المخصصة لمكافحة الحرائق، وقوارب (AUSV) للعمليات القتالية البحرية، وقوارب (SIDA) الضاربة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن سلاح البحرية التركي سيحصل على الفئة المطورة ASuW من قوارب ULAQ، إذ ستجهّز هذه النسخ برشاشات من عيار 12.7 ملم، وصواريخ CIRIT الموجهة من عيار 70 ملم، ونظام L-UMTAS الصاروخي الموجه بالليزر، وأن هذه الأنواع من الصواريخ قادرة على إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 8 كلم.

 

RT

 




 

 


 

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