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الأحد، 26-12-2021 11:46 م

سلاح الجو الإيراني: أي تهديد للبلاد سيواجه بـ"رد مدمر"

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الوكيل الاخباري - قال نائب قائد سلاح الجو الإيراني، العميد مهدي هاديان، إن "القوات الجوية الإيرانية مستعدة دائما للدفاع عن البلاد، وستواجه أي تهديد برد مدمر".اضافة اعلان


وأضاف هاديان، في تصريحه أمام حشد من القادة والرؤساء وكبار المدراء، الأحد: "أن سلاح الجو في الجيش الإيراني يواجه الحظر التام منذ 43 عاما من قبل الأنظمة السلطوية، إلا أن مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عن أجواء البلاد بأفضل صورة".


ووصف سلاح الجو في الجيش الإيراني بالمساند والداعم للجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا و"يتمتع بالجهوزية الدائمة في الدفاع عن البلاد، ويرد بشكل مدمر على أي تهديد".


المصدر: فارس

 




 

 


 

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