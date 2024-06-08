السبت 08-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 08-06-2024 08:20 ص

سلاح روسي جديد يظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة

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الوكيل الاخباري- تداولت بعض مواقع الإنترنت مؤخرا مقطع فيديو يظهر منصة صاروخية روسية جديدة، تم اختبارها خلال المعارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنصة الجديدة المتعددة الاستخدامات أطلق عليها اسم "Capricorn-1"، أنتجتها شركة أسلحة روسية خاصة، وتم اختبارها خلال العملية العسكرية الخاصة، ويمكنها إطلاق صواريخ من عيار 122 ملم.

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وتتميز المنصة بسهولة نقلها وتثبيتها في أي مكان خلال المعارك، إذ حصلت على قاعدة محمولة على 3 أرجل يمكن التحكم بأطوالها، كما يمكن التحكم بزاوية ميلان القاعدة في اتجاهات مختلفة لتسهيل عملية التسديد.

ويمكن تجهيز هذه المنصة بأجهزة تسديد ومناظير متنوعة، وبالإمكان استعمالها كمنصة لإطلاق الصواريخ وذخائر الأسلحة المضادة للدروع، أو استخدامها كمدفع ميداني صغير.

 




 

 


 

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