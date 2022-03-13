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الأحد، 13-03-2022 01:33 م

سلطات كييف تخصص إمدادات غذائية تكفي لأسبوعين استعداداً للحصار الروسي

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الوكيل الإخباري-قالت إدارة مدينة كييف اليوم الأحد، إنها خصصت احتياطات تكفي لمدة أسبوعين من المواد الغذائية الأساسية، في حال حصار القوات الروسية للمدينة.

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وذكرت في بيان على الإنترنت: "استعدت المدينة لاتخاذ إجراءات محتملة في حالة حدوث حصار. لن يكون سكان كييف البالغ عددهم مليوني شخص الذين لم يغادروا منازلهم بدون دعم إذا ساء الوضع".


ومع استمرار الصراع بين موسكو وكييف، أكدت بريطانيا، اليوم الأحد، أن الروس يحاولون محاصرة القوات الأوكرانية في شرق البلاد، أثناء تقدمها من اتجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب.

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحافيين اليوم الأحد، عن تقدم للقوات الروسية، قائلا: "تقدمت وحدات القوات المسلحة الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في يوم واحد. وأثناء العمليات الهجومية، تمت السيطرة على المناطق الجنوبية من مناطق بلاجوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكوي، السكنية".


وكانت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، أعلنت عن حجم خسائر الحرب الروسية، وقالت إنها تجاوزت 119 مليار دولار حتى الآن.


وأضافت أن 75% من الشركات في مناطق القتال توقفت عن العمل.


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