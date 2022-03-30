الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 11:56 ص

سلطنة عُمان .. ارتفاع حصيلة القتلى بإنهيار صخري الى 8 أشخاص

75e1ee3f93


الوكيل الإخباري-انتشلت السلطات العُمانية، مساء الثلاثاء، شخصين مفارقين للحياة؛ من تحت أنقاض انهيار صخري بالبلاد؛ ليرتفع عدد القتلى إلى 8، فيما لا يزال هناك 6 مفقودين.

اضافة اعلان


ومساء الأحد، نقل التلفزيون العماني، تقريرا متلفزا، أفاد بوقوع انهيار صخري "كبير" على مجموعة عمال بمحافظة الظاهرة، شمالي البلاد.


وقال مسؤولون محليون حينها إن الحادث أسفر عن مصرع 6 وإصابة 4 وفقد 8، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى 8، وفق آخر تحديث.


والثلاثاء، أفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالسلطنة عبر حسابها الموثق بتويتر، بأن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين مفارقين للحياة".


وأضافت أن هذا الانتشال تم "بجهود شاقةٍ مضنية في موقع الانهيار الصخري بمحافظة الظاهرة وباستخدام معدات ثقيلة".


وتابع: "وما تزال عمليات البحث مستمرة عن ستةٍ أشخاص آخرين تحت الأنقاض"، دون توضيح جنسياتهم أو تحدد سقف لانتهاء عمليات البحث.


وأعلنت شرطة عمان، في بيان، مساء الثلاثاء، أن مسؤولين أمنيين وبإدارة الحالات الطارئة "زاروا موقع الانهيار الجبلي".


وأضافت أن المسؤولين ذاتهم "ناقشوا طور آخر عمليات البحث والإنقاذ واستعراض الصعوبات وتقديم الحلول الأسرع للوصول لباقي المحتجزين تحت الأنقاض".


والأحد، قال مسؤول أمني في تصريحات صحفية، إن المتوفين جميعهم من شخصيات آسيوية، دون تفاصيل أكثر عن هوية المصابين والمفقودين.
وأوضح أن "الانهيارات الصخرية المستمرة عقدت عمليات الإنقاذ، خاصة وكميات الصخور المتساقطة كبيرة".

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
h6G3J

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان

747546-1

الكويت تحصر جميع وظائف القطاع النفطي على مواطنيها

19_2022-637813487771835276-183

الأمم المتحدة تختار 3 خبراء للتحقيق بجرائم حرب محتملة بأوكرانيا

20201004153306dppp--urn_binary_dpa_com_20090101_201004-99-821501-filed.h

السعودية تجري تحديثاً على آلية التسجيل للمعتمرين من خارج المملكة ..تفاصيل

623725a873351

ترحيب أممي بـ"وقف العمليات العسكرية مؤقتًا" في اليمن

1745164_0

أوكرانيا : 17 ألفا و300 جندي خسر الجيش الروسي منذ بدء الحرب

أخبار متعلقة
624053304c59b70d82750688

سلطنة عُمان .. قتلى وجرحى بانهيار صخري -فيديو

23ipj-9-730x438

أوكرانيا تعلن مقتل نحو 15 ألف جندي روسي على أراضيها

62279bed4c59b71b5b5a1ef6

باكستان .. 7 قتلى على الأقل بانفجار في مدينة كويتا

60925799_303

أوكرانيا: مقتل أكثر من 10 آلاف جندي روسي