سلطنة عُمان تمنع إقامة التراويح بالمساجد بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان، اليوم الإثنين مجموعة قرارات للحد من زيادة تفشّي الوباء في محافظات السلطنة.

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وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، تضمنت القرارات عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، وتمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من الخميس المقبل وحتى صباح أول أيام رمضان، على أن يسري حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات أبتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طيلة أيام الشهر الفضيل.



وشمل الحظر التام جميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام المجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال رمضان.



وتضمنت القرارات أيضا اقتصار دخول السلطنة على العمانيين وحاملي الإقامة فقط، أبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 8 نيسان الحالي.



وأكدت اللجنة ضرورة تجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة المقبلة إلا للضرورة القصوى، خصوصًا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر، كما اوصت بالحدّ من السفر إلى خارج السلطنة في مهمّات رسمية ومشاركات خارجيّة.

بترا