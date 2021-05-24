الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تعلن عن أرقام محدثة خاصة بالاستشارات الطبية لمطاعيم كورونا

توضيح حول القرارات الحكومية التخفيفية القادمة

وزير العمل يلتقي السفيرة الكندية

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

كيف تطورت خدمات الترخيص والتنظيم المروري في مئة عام ؟

التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة بمناسبة عيد الاستقلال

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

العثور على جثة طفل بجانب سيل الزرقاء

بدء حملة تطعيم اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بالأزرق

الإثنين، 24-05-2021 03:52 م

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

وزارة-القوى-العاملة


الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أنها لم تتوقف عن العمل على توفير فرص عمل لمواطنيها، مشيرة إلى أن عددا من الباحثين عن العمل قاموا بالتوجه إلى مديريات تابعة لوزارة العمل، للحصول على وظائف.

وقالت الحكومة بحسب تغريدة نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية: ”قام عدد من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم في وقتٍ لم تتوقف فيه الحكومة عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين“.

وأضافت الوكالة: ”تواصل الحكومة توفير  فرص العمل من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام، بالإضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص، من بينها ما أعلن عنه اليوم من استكمال إجراءات تعيين  2364 معلماً ومعلمة للعام الدراسي 2021 / 2022″. 

اضافة اعلان
 

المصدر: إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7AE11B01-497A-47EB-A95D-C35620593616

قرارات عاجلة من الملك سلمان

20170618_2_24298920_23265868_0

قطر : ندعم السودان في ملفي سد النهضة والخلاف الحدودي مع إثيوبيا

57384390_303

منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

ca170577-c7cb-4e9b-9071-257f37fa3fb3_16x9_1200x676

العراق : هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد العسكرية

محافظة-القاهرة-حالة-الطقس

مصر الأولى إقليميا في مؤشر كيرني

download-2-25

مصر: إعفاء طلاب غزة من الأقساط الدراسية

أخبار متعلقة
608cebaf42360469397187b8

السلطات التركية تمنع تصوير عناصر الشرطة أثناء الاحتجاجات

608a99304c59b7021a0e7844

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على ميانمار لمدة عام واحد

608a9e974c59b71ee460c0a4

بلغاريا تطرد دبلوماسيا روسيا وموسكو تتوعد بالرد

608a893a4c59b711da147080

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المصريين من طقس شديد الحرارة

6089495542360436e65f5252

مصر تشتري كمية ضخمة من الأسلحة الإيطالية

6089324042360408da51367e

الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى مصر