سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أنها لم تتوقف عن العمل على توفير فرص عمل لمواطنيها، مشيرة إلى أن عددا من الباحثين عن العمل قاموا بالتوجه إلى مديريات تابعة لوزارة العمل، للحصول على وظائف.



وقالت الحكومة بحسب تغريدة نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية: ”قام عدد من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم في وقتٍ لم تتوقف فيه الحكومة عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين“.



وأضافت الوكالة: ”تواصل الحكومة توفير فرص العمل من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام، بالإضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص، من بينها ما أعلن عنه اليوم من استكمال إجراءات تعيين 2364 معلماً ومعلمة للعام الدراسي 2021 / 2022″.

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المصدر: إرم