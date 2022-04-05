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الثلاثاء، 05-04-2022 02:04 م

سلطنة عُمان .. وفاة 3 معلمات مصريات بحادث مروع

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الوكيل الإخباري-لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك إثر حادث مروري كبير وقع في إحدى محافظات السلطنة.

ونعت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، اليوم الثلاثاء، المعلمات المصريات الثلاث اللاتي لقين مصرعهن في حادث سير بالسلطنة. وأعربت سفارة السلطنة في منشور على حسابها بموقع تويتر، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.

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وكتبت السفارة عبر تويتر: "تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من:  الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان أثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وأنا إليه راجعون".

 

روسيا اليوم

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