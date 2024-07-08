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الإثنين، 08-07-2024 08:19 ص

سلوتسكي: سياسة ماكرون أثبتت فشلها على الصعيدين الداخلي والخارجي

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الوكيل الاخباري- قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إن سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثبتت فشلها.

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وكتب رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي، في قناته على "تيليغرام"، عقب نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في فرنسا: "ماكرون خسر فعلا مرة أخرى... الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا أصبحت تصويتا آخر لحجب الثقة عن الحكومة الحالية، في الواقع، هُزمت سياسة ماكرون على الصعيدين الداخلي والخارجي".

 

وأشار إلى أن الناخبين، بحسب البيانات الأولية، أعطوا أغلبية الأصوات لائتلاف قوى اليسار وضاعفوا عدد المقاعد في الدورة الجديدة للجمعية الوطنية لفصيل التجمع الوطني اليميني.

وأضاف سلوتسكي: "هكذا، يقول الفرنسيون "لا!" لخطط ماكرون البونابرتية، خطط تقديم الدعم العسكري المالي المفرط لنظام كييف".

 




 

 


 

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