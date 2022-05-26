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الخميس، 26-05-2022 06:30 ص

سلوفينيا تكشف عن الإصابة الثانية لمرض جدري القرود

فيروس2


الوكيل الإخباري - أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في سلوفينيا، الأربعاء، الكشف عن ثاني حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد، لشخص قدم من الخارج.

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وقال في بيان له: "تم تأكيد حالة إصابة ثانية بفيروس جدري القرود، وفي هذه الحالة، نتحدث أيضا عن شخص قدم من إسبانيا.. تجري حاليا دراسة الحالة الوبائية له".


وأشارت وكالة الأنباء السلوفينية، الثلاثاء، إلى أن "المعهد الوطني للأحياء الدقيقة والمناعة، أكد أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد لمواطن عاد من جزر الكناري".


وتم اكتشاف الفيروس الذي انتشر في أبريل ومايو في عدد من دول أوروبا الغربية، وفي قارات أخرى، كما أبلغ مؤخرا، عن حالات إصابة في معظم دول أوروبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا.


ولا يوجد علاج أو لقاح محدد لهذا المرض، ولكن التطعيم المسبق ضد الجدري يوفر أيضا وقاية عالية الفعالية من المرض.


وجدري القردة مرض فيروسي نادر ينتقل بشكل رئيسي إلى الإنسان من الحيوانات البرية، وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع وآلام العضلات والظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق، وقد يظهر الطفح الجلدي على الوجه وأجزاء أخرى من الجسم.


ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتراوح معدل الوفيات بسبب جدري القردة عادة بين 1% و10%، مع حدوث غالبية الوفيات في الفئات العمرية الأصغر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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