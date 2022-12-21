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الأربعاء، 21-12-2022 04:11 م

سماع دوي انفجارات في إنيرغودار

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الوكيل الاخباري- أفاد عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن دوي انفجارات سمعت اليوم الأربعاء في مدينة إنيرغودار وأن القوات الأوكرانية تقصف المنطقة بالمدفعية الثقيلة.

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وكتب روغوف في صفحته على "تلغرام": "تتعرض مدينة إنيرغودار للقصف من الجانب الأوكراني. ويسمع دوي الانفجارات في مدينة مهندسي الطاقة التي تقع فيها أكبر محطة نووية في أوروبا. وتسمع أصوات القصف (3 صواريخ على الأقل) بصوت عال من قبل السكان المقيمين بالقرب من المنطقة الصناعية والجزء الساحلي".

وأضاف أن القوات الأوكرانية، وفق المعلومات التمهيدية، أطلقت النار على مناطق في ضواحي المدينة من المدفعية الثقيلة من طرازات الناتو.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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