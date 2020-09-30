سماع دوي انفجار قوي في باريس - فيديو

الوكيل الاخباري – قال مراسل "سبوتنيك" في باريس إن دوي انفجار كبير تردد في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، اليوم الأربعاء.

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وأعلن التلفزيون الفرنسي الرسمي أن صوت الانفجار الذي دوى في باريس كان نتيجة اختراق طائرة حاجز الصوت فوق المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".



كما سمع دوي الانفجار بشكل واضح أثناء مباراة كرة مضرب ضمن بطولة رولان غاروس الدولية.



وأكد مدير شرطة باريس عبر تغريدة على الحساب الرسمي لمركز شرطة باريس على تويتر، أن ما سمع لم يكن انفجارا، بل كان خرقا لجدار الصوت سببته مقاتلة حربية.



وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الصوت القوي تسبب بهلع جميع أهالي المدينة والمناطق المحيطة، قبل أن تطمئن شرط المدينة السكان بأن ذلك الصوت لم يكن انفجارا.







المصدر : سبوتنك



