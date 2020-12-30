سنغافورة: اعتقال مواطن تجسس لصالح الصين في أمريكا

الوكيل الإخباري - اعتقلت السلطات السنغافورية، اليوم الأربعاء، مواطنا عند عودته إلى المدينة، وذلك بسبب سجنه بتهمة التجسس لصالح الصين بالولايات المتحدة، وقالت إنها ستحقق في ما إذا كان يمثل خطرا أمنيا.

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وأشارت السلطات السنغافورية إلى أن "إدارة الأمن الداخلي ستجري مقابلة مع المواطن الموقوف، ديكسون يو، بهدف تحديد "ما إذا كان قد شارك في أنشطة تضر بأمن سنغافورة".



من جانبها، أكدت وزارة التنمية المستدامة في البلاد أن "سنغافورة لن تسمح بتخريب رعاياها، أو استغلالهم، من قبل أية جهات أجنبية، للقيام بأنشطة تضر بأمن البلاد، ومصالحها الوطنية".



ولفتت إلى أن "الحكومة تتخذ موقفا حازما للغاية، تجاه أي سنغافوري يدخل في علاقة سرية مع حكومة أجنبية، ويشترك في أنشطة تجسس، أو أنشطة تخريبية بأمر من جهة أجنبية".

وشددت على أنه " سيتم التعامل مع مثل هؤلاء الأفراد، بما يتفق مع القوانين المحلية".



جدير بالذكر أن السنغافوري، ديكسون يو، عاد إلى بلاده بعد أن قضى فترة سجن في الولايات المتحدة لعمله كعميل غير شرعي للمخابرات الصينية هناك.

المصدر : روسيا اليوم

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