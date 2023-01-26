الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 04:58 م

سنغافورة تسجل مستويات قياسية من هطول الأمطار

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الوكيل الإخباري - وجد السياح الوافدون على سنغافورة من أجل احتفالات رأس السنة القمرية طقسا مطيرا ودرجات حرارة منخفضة فيما تسجل الدولة المدينة أكبر معدل لهطول الأمطار خلال عقد على الأقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في سنغافورة إن المسؤول عن الأمطار الغزيرة هو الرياح الموسمية فوق بحر الصين الجنوبي التي تتسبب في تشكيل سحب ممطرة كثيفة فوق الدولة المدينة.

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وتزامن هطول الأمطار مع بداية عطلات رأس السنة القمرية، ما يؤثر على المسافرين.


وكانت الأمطار أكثر غزارة في اليوم الأول من موسم الاحتفالات في 22 يناير، عندما وصل منسوب مياه الأمطار إلى 114.4 ملليمتر مقارنة بمتوسط شهري في العام الماضي، عندما بلغ 184 ملليمتر.  


وانخفضت درجات الحرارة في الدولة الجزيرة إلى 22.3 درجة مئوية من المتوسط المعتاد البالغ حوالي 28 درجة مئوية.

 

البيان

 




 

 


 

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