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السبت، 23-01-2021 09:45 ص

سنفعل شيئا ما .. أول تصريحات من ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

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الوكيل الاخباري - كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أول تصريح له منذ مغادرة البيت الأبيض، خططه للمرحلة المقبلة في حياته.

وخلال تناوله وجبة العشاء مع أصدقائه في نادي الغولف الخاص به بويست بالم بيتش بفلوريدا، قال ترامب، في تصريحات مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، ردا على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة: "سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك".

وقالت الصحيفة إنه على الفور، أوقف أحد مساعدي ترامب السابقين، والذي كان برفقته، المحادثة مع الصحيفة الأمريكية، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

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ووصل ترامب إلى فلوريدا، الأربعاء الماضي، بعدما رفض حضور حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، حيث يقيم في ممتلكاته الخاصة.


وذكرت تقارير إعلامية، أن "ترامب يفكر بالترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024، كما يعتزم تأسيس حزب جديد ليدعم فكرة ترشحه، علما أن فريقا صغيرا يرافقه في مقر إقامته ويعمل معه عن قرب.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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