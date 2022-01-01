السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 01:06 م

سوريا.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات لخارج البلاد

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الوكيل الإخباري-أحبطت الجهات المختصة السورية عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بريف دمشق كانت معدة للتهريب خارج البلاد وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس الجمعة .

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ونقلت "سانا" عن مصدر في الجهات المختصة قوله: "بعد المتابعة الدقيقة ونصب الكمائن في المناطق المجاورة لجرود القلمون المتاخمة للأراضي اللبنانية، تمت ملاحقة مجموعة من المهربين بحوزتهم حمولات مشبوهة، وصولا لاشتباك معهم بالنيران أدى إلى إلقاء القبض على عدد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة فيما لاذ آخرون بالفرار باتجاه الحدود اللبنانية".


وأوضح المصدر أن المواد المضبوطة تحتوي على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش، لافتا إلى تحويل المهربين إلى القضاء المختص.

 

روسيا اليوم

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