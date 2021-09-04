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السبت، 04-09-2021 05:20 م

سوريا: إسقاط 21 صاروخا للاحتلال

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  الوكيل الاخباري - قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 21 صاروخا من أصل 24 خلال الغارات التي نفذتها مقاتلات للاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية.

وأضاف المركز في بيان صحفي، اليوم السبت، "أنه في الساعة 1:30 تقريبا يوم 3 من أيلول، وجهت أربع مقاتلات للاحتلال من داخل المجال الجوي اللبناني 24 صاروخا إلى أهداف على أراضي الجمهورية العربية السورية، أسقطت الدفاعات السورية من نوع بانتسير روسية الصنع 21 منها".

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