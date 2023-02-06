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الإثنين، 06-02-2023 09:27 ص

سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 326 وفاة و1024 إصابة

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في سوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 326 وفاة و 1024 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.

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وتحدث معاون وزير الصحة السوري، أحمد ضميرية عن "تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات".

وأرسلت فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف، ووزعت العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على "أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة"، وفق ضميرية.

 

cnn

 




 

 


 

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