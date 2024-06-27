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الخميس، 27-06-2024 08:38 ص

سوريا: استشهاد شخصين وإصابة عسكري جراء غارة إسرائيلية على ريف دمشق

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الوكيل الإخباري- استشهد شخصان وأصيب عسكري سوري جراء غارة نفذها طيران الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء على عدد من المواقع في ريف دمشق.

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ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أفاد مصدر عسكري في الجيش السوري، اليوم الخميس، باستشهاد شخصين وإصابة عسكري جراء غارة إسرائيلية على المنطقة الجنوبية.


ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "حوالي الساعة 23:40 من مساء أمس الأربعاء شن الجيش الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في المنطقة الجنوبية".


وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ الجيش الإسرائيلي وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".


من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة دوت في محافظة ريف دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي لمواقع في محيط منطقة "السيدة زينب" بمحافظة ريف دمشق.


وذكر أنه بالتوازي مع ذلك دوت انفجارات في موقع رادار "تل صحن" شرقي بلدة "ملح" في ريف السويداء الشرقي، ولم يتم التأكد مما إذا كانت ناجمة عن استهداف إسرائيلي أو إطلاق المضادات الأرضية.

 


 




 

 


 

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