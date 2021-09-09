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الخميس، 09-09-2021 03:25 م

سوريا.. الآلاف من أهالي درعا يعودون إلى منازلهم تنفيذا لاتفاق التسوية

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الوكيل الاخباري- بدأ الآلاف من أهالي درعا البلد بالعودة الى منازلهم تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته السلطات السورية والقاضي بتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش وإخراج الرافضين للاتفاق.

ولفتت "سانا" إلى أن "الآلاف من أهالي درعا بدأوا بالدخول إلى الحي عائدين إلى منازلهم من جهة السرايا عبر عشرات السيارات ووسائط النقل العامة بعد تسوية أوضاع المئات من المسلحين"، مشيرة الى ان "عدد من الأهالي العائدين الى منازلهم عبروا عن "سعادتهم بالعودة إلى أرضهم في ظل نجاح الحل السلمي الذي طرحته الدولة والذي أتاح لهم العودة لممارسة حياتهم الطبيعية".

المصدر: روسيا اليوم

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