سوريا.. الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة

الوكيل الإخباري - أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سورية أسماء المرشحين بشكل نهائي لانتخابات الرئاسة في سوريا دون تغيير عن إعلانها الأولي، وهم: بشار الأسد، وعبد الله عبد الله، ومحمود مرعي.

اضافة اعلان



وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام إنه وبعد دراسة الاعتراضات المقدمة من الذين رفضت طلباتهم، تم رفضها جميعا، وأصدرت القرارات المتعلقة بها.



وأضاف اللحام في مؤتمر صحفي أن المحكمة قررت بالإجماع تثبيت الإعلان الأولي المتضمن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة وهم: عبد الله عبد الله، وبشار الأسد، ومحمود مرعي، وقال إن الحملات الانتخابية ستبدأ يوم الأحد 16 من الشهر الجاري.



وحدد اللحام يوم الصمت الانتخابي يوم 25 من الشهر الجاري، أي قبل يوم من الموعد المقرر للاقتراع وهو يوم 26 من الشهر الجاري.



وكانت المحكمة أعلنت أنها تسلمت 6 طلبات اعتراض على رفض طلباتهم.



وكانت المحكمة أعلنت في 3 من الشهر الجاري أسماء المرشحين الثلاثة، بعد دراسة الطلبات التي قدمها 51 راغبا بالترشح، وقالت إنه وبعد فتح صندوق تأييدات أعضاء مجلس الشعب قررت قبول طلبات الأسد، وعبد الله، ومرعي، الذين حاز كل منهم على تأييد عدد كاف من النواب للترشح.



ويشترط الدستور السوري أن يحوز المتقدم بطلب الترشح على تأييد 35 عضوا لقبول طلبه.

المصدر : روسيا اليوم



