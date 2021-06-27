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الأحد، 27-06-2021 03:56 م

سوريا: الإفراج عن 38 معتقلا من درعا

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الوكيل الإخباري- أفرجت السلطات السورية عن 38 معتقلا من أبناء مدينة درعا جنوب البلاد وذلك بموجب "مكرمة خاصة" من الرئيس بشار الأسد. كما ذكر "حزب البعث العربي الاشتراكي".

وتم الإفراج عن المعتقلين "ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء" حسب تعبير صفحة حزب البعث العربي الاشتراكي في المدينة، في حفل حضره مسؤولو المحافظة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية فيها.

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ولم يحدد الحزب نوع التهم التي اعتقل هؤلاء بموجبها أو الفترات التي قضوها "موقوفين".

 

وكانت السلطات السورية أفرجت عن عدد من المعتقلين، وعلى دفعات، إذ أفرجت في 5 من الشهر الجاري عن عدد من المعتقلين من أبناء مدينة دوما بريف دمشق.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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