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السبت، 22-01-2022 03:52 م

سوريا.. الجهات الأمنية تضبط مستودعا للمخدرات في ريف حمص

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الوكيل الإخباري-أعلنت الجهات الأمنية المختصة في محافظة حمص القبض على اثنين من مهربي المواد المخدرة، وضبط مستودع تابع لهما في منطقة القصير بريف حمص، وسط سوريا.

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وبحسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية: "تمكنت الجهات المختصة بحمص ومن خلال المتابعة المستمرة لتجار ومهربي المواد المخدرة، وعبر كمين محكم، إلقاء القبض على اثنين من مهربي المواد المخدرة، وضبطت مستودعا تابعا لهما في منطقة القصير بريف حمص".

 

ويحتوي المستودع على كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر تقدر بـ165 كغ، على شكل كفوف عددها 851 كفا، كان المهربان بصدد نقلها الى مدينة حمص بهدف ترويجها والاتجار بها.

 

روسيا اليوم

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