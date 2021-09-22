الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إعطاء أكثر من 18 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة في الأردن

إدارية النواب تجدد المطالبة بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي

ألمانيا ترشح رئيس منظمة الصحة العالمية الحالي لولاية جديدة

البنك الأوروبي: إعادة هيكلة قروض الأردن

العراق يطلق أول قمر صناعي

تصويب أوضاع البسطات في أسواق المفرق وعقوبات للمخالفين

سوريا.. المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية قريبا

جونسون يقدم نصيحة لفرنسا في ظل أزمة الغواصات

الملك يدعو لدعم الأونروا واستجابة دولية للازمة اللبنانية

إتلاف مواد تموينية وتحرير 14 مخالفة صحية في الشونة الشمالية

الأربعاء، 22-09-2021 06:44 م

سوريا.. المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية قريبا

614b421342360467ea2e87fc


الوكيل الاخباري- تبدأ وزارة التجارة الداخلية في سوريا بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية يوم السبت القادم وذلك بعدما أنهت احتكار السكر والرز حسبما أعلن الوزير عمرو سالم.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن صالات "السورية للتجارة" ستبدأ توزيع المياه المعدنية دون تسجيل أو رسائل، و"بمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين يستطيع شراءها دفعة واحدة أو كما يرغب"، إضافة إلى "جعبة مياه صغيرة كل أسبوعين إذا أراد".

وقال سالم إن "سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة".

وأشار سالم إلى أن الوزارة لا تسمح لنفسها أن "تقرر الكمية التي يأكلها المواطن السوري من الخبز أو التي يشربها "، وأوضح أن "تحديد الكميات يتعلق فقط بالطاقة الإنتاجية ولضمان وصول تلك المواد لكل السوريين".

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
614b53bd4c59b707f8093e38

ألمانيا ترشح رئيس منظمة الصحة العالمية الحالي لولاية جديدة

f

العراق يطلق أول قمر صناعي

614b3fbd42360468c9419715

جونسون يقدم نصيحة لفرنسا في ظل أزمة الغواصات

w

العراق رئيساً للمؤتمر الحادي عشر لحظر الأسلحة العنقودية

614b2a474c59b707f8093dbf

الإمارات تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

614b18414c59b7608951e376

وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى إيران

أخبار متعلقة
لبنان 2

وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان

613f71b74c59b766a4622f73

سانا: دخول رتل أمريكي بمعدات وأسلحة إلى ريف الحسكة

613f29104c59b7769e252a2c

سوريا تزيد عدد الرحلات الجوية من وإلى الكويت

613df43d42360477535a43a7

وزارة الدفاع التركية: تحييد أربعة إرهابيين شمالي سوريا

5b54a32ed437500d2f8b4623

الجيش السوري يدخل درعا

1-1462255

الأطباء يهاجرون تباعا من سوريا.. ومختصو التخدير عملة نادرة