سوريا.. المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية قريبا

الوكيل الاخباري- تبدأ وزارة التجارة الداخلية في سوريا بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية يوم السبت القادم وذلك بعدما أنهت احتكار السكر والرز حسبما أعلن الوزير عمرو سالم.



وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن صالات "السورية للتجارة" ستبدأ توزيع المياه المعدنية دون تسجيل أو رسائل، و"بمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين يستطيع شراءها دفعة واحدة أو كما يرغب"، إضافة إلى "جعبة مياه صغيرة كل أسبوعين إذا أراد".



وقال سالم إن "سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة".



وأشار سالم إلى أن الوزارة لا تسمح لنفسها أن "تقرر الكمية التي يأكلها المواطن السوري من الخبز أو التي يشربها "، وأوضح أن "تحديد الكميات يتعلق فقط بالطاقة الإنتاجية ولضمان وصول تلك المواد لكل السوريين".

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المصدر: روسيا اليوم