سوريا.. انفجار سيارة مفخخة وضحايا - فيديو

الوكيل الإخباري - هز انفجار قوي مدينة الباب السورية ناجم عن سيارة مفخخة وسط أنباء عن سقوط عدد من الوفيات والجرحى.

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وانفجرت السيارة بجانب تقاطع مفرق قباسين في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.



وذكرت وسائل إعلام سورية أن الانفجار أدى إلى عدد من الإصابات بعضها خطرة إضافة إلى أنباء عن مصرع اثنين على الأقل، وأضرار مادية كبيرة في المكان.

وتشهد المناطق التي تقع تحت سيطرة تركيا أوضاعا أمنية غير مستقرة، إذ تتكرر الاغتيالات والانفجارات، وسبق أن شهدت مدينة الباب انفجار سيارة مفخخة في 11 من الشهر الجاري، وقبل ذلك بنحو أسبوع شهدت المدينة انفجار صهريج.



وقبل يومين قام مجهولون باغتيال شاب في المدينة التي تشهد أيضا حالات اختطاف، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الأحداث.



المصدر : روسيا اليوم

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