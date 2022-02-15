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الثلاثاء، 15-02-2022 10:22 ص

سوريا.. انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية وسط دمشق

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الوكيل الإخباري-توفي جندي وجرح 11 آخرون بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون ضمن حافلة مبيت عسكرية سورية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

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وذكر مصدر عسكري سوري لـ سانا أنه “حوالي الساعة السابعة و25 دقيقة من صباح اليوم انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين”.

 

وتوفي 14 شخصا ووقع عدد من الجرحى في الـ 20 من تشرين الأول الماضي جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية سورية عند جسر الرئيس بدمشق.

وكالة الانباء السورية

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