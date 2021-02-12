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الجمعة، 12-02-2021 10:34 ص

سوريا.. انفجار قنبلة صوتية قرب الجولان

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الوكيل الاخباري - تردد، مساء يوم امس الخميس، أصداء انفجار وسط بلدة خان أرنبة المتاخمة لخط وقف إطلاق النار، المعروف بخط "ألفا" بين الجيشين السوري والإسرائيلي بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. 

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وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أن "صوت الانفجار الذي سمع في بلدة خان ارنبة بريف محافظة القنيطرة، ناجم عن انفجار قنبلة صوتية ألقاها مجهول، دون تسجيل أي إصابات بشرية".


وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية بدأت تحقيقاتها حول الحادث، نافيا حصول أي عمل إرهابي في المحافظة.
يشار إلى أن بلدة خان أرنبة تقع إلى الشرق من خط ألفا بنحو 2 كم.

 

سبوتنيك

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