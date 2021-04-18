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الأحد، 18-04-2021 01:48 م

سوريا تحدد الـ26 من آيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

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الوكيل الإخباري- حدد مجلس الشعب السوري اليوم الأحد، السادس والعشرين من أيار المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية، التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في منصبه على رأس بلد دخل النزاع فيه عامه الحادي عشر.

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وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضا، موعدَ الانتخابات للسوريين ”في السفارات في الخارج“ في الـ20 من أيار.

 

كما أعلن فتح باب الترشح، للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتبارا من يوم غد الإثنين ولمدة عشرة أيام.


ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات. وهو الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.


وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
وتنص المادة الـ88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين مدة كل منهما سبع سنوات.

 

لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.


المصدر: إرم

 




 

 


 

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