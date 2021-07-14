سوريا تدين التدخل الأمريكي في شؤون كوبا الداخلية

الوكيل الإخباري- دانت سوريا التدخل الأمريكي في شؤون كوبا الداخلية، وأعربت عن ثقتها بأن هافانا ستتمكن من التغلب على الهجمة التي تتعرض لها والحفاظ على سيادتها.



وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التدخل الأمريكي السافر في شؤون كوبا الداخلية، الذي يهدف الى زعزعة الاستقرار فيها والنيل من الانجازات التي حققها الشعب الكوبي".

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وأضاف المصدر، أن "الحصار الأمريكي الجائر وسياسة الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة هي السبب الأساس للظروف الاقتصادية الصعبة والمعاناة المعيشية للمواطنين الكوبيين، وعلى المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لهذا الإرهاب الاقتصادي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وأبسط حقوق الإنسان".



وتابع، أن "الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع كوبا الصديقة، قيادة وحكومة وشعبا، فإنها واثقة أن كوبا، التي واجهت الحصار الأمريكي الظالم منذ قرابة 60 عاما، ستتمكن من التغلب على الهجمة الجديدة التي تتعرض لها والحفاظ على سيادتها".

المصدر: روسيا اليوم