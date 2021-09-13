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الإثنين، 13-09-2021 02:08 م

سوريا تزيد عدد الرحلات الجوية من وإلى الكويت

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخطوط الجوية السورية عن تشغيل رحلة إضافية أسبوعية على مدار الشهر الجاري دمشق -الكويت- دمشق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق الـ 14 من سبتمبر الجاري.

وجاء في بيان صدر عن وزارة النقل ونشر عبر منصاتها على الإنترنت أنه مع تشغيل الرحلة الإضافية تتوافر رحلتان أسبوعيا (الثلاثاء والخميس). ودعا البيان الراغبين بالحجز إلى مراجعة مكاتب "السورية للطيران".

وأوضح المدير التجاري في الخطوط الجوية السورية، لؤي حسن، لوكالة "سانا" أن إضافة الرحلة جاءت استجابة للطلب الكبير على الرحلات إلى الكويت مع قدوم المدارس، مشيرا إلى أن الرحلتين الأسبوعيتين ستقلان 300 راكب.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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