سوريا تصدر بيانا بشأن حادثة بحر عُمان

الوكيل الإخباري - دانت سوريا بشدة "الاتهامات المفبركة" التي وجهها الاحتلال والإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية ضد إيران على خلفية حادثة الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عُمان.

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح اليوم السبت، أن "سوريا تجدد تضامنها ووقوفها معها إزاء هذه الادعاءات الزائفة والحملة الهستيرية".



وقال "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة الاتهامات المفبركة التي يحيكها الاحتلال والإدارة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية التابعة لها".

وتابع المصدر إن سوريا "تعبر عن ثقتها بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف الأمريكي والغربي".

المصدر :روسيا اليوم