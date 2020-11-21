السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 06:00 ص

سوريا: تطهير الأراضي من الألغام يستوجب دعما دوليا

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الوكيل الاخباري - جددت سوريا مطالبتها بعدم تسييس ملف تطهير أراضيها من الألغام التي زرعتها المجموعات المعارضة، مشددة على أن نجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد يتطلب تعاونا دوليا جديا، وتوفير الموارد.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين إن "نجاح جهود تطهير الأراضي السورية من الألغام التي زرعتها المجموعات الإرهابية ومساعدة ضحاياها تستوجب توفير دعم دولي جدي بالتنسيق مع الحكومة وتوفير الموارد المالية والتقنية بحسن نية وبعيدا عن الشروط السياسية والانتقائية، وكذلك رفع الإجراءات القسرية الأحادية ودعم جهود البلاد في مكافحة الإرهاب".

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المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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