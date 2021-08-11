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الأربعاء، 11-08-2021 12:23 م

سوريا تعلق تصدير زيت الزيتون

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام سورية أن الحكومة السورية قررت تعليق تصدير زيت الزيتون لفترة محددة بهدف بث الاستقرار في السوق المحلية.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "الوطن" السورية فإن رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، وافق على توصية مقدمة من اللجنة الاقتصادية بهذا الشأن.

وتضمنت التوصية فرض إيقاف مؤقت على تصدير مادة زيت الزيتون، بشكلها الدوكمة أو تلك المعبأة بعبوات تزيد عن سعة 5 ليترات، حتى نهاية العام الجاري.

وعن أسباب اتخاذ القرار، تمت الإشارة إلى أن الخطوة تهدف لضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمادة في السوق المحلية.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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