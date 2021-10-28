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الخميس، 28-10-2021 06:51 م

سوريا تعلق على سياسة أمريكا تجاه الصين

سوريااا


الوكيل الإخباري- دانت سوريا بشدة السياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاه الصين وجددت تمسكها بمبدأ الصين الواحدة ووقوفها إلى جانب الصين ضد أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لـ سانا اليوم: "في الوقت الذي تحل فيه الذكرى الخمسون لصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 للعام 1971، الذي حسم بصورة نهائية مسألة تمثيل جمهورية الصين الشعبية سياسياً وقانونياً وإجرائياً في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، كثفت الإدارة الأمريكية من تصريحاتها وإجراءاتها المتعلقة بمسألة تايوان، ما يعد تدخلا عدائيا سافرا في الشؤون الداخلية الصينية ويتناقض مع مضمون القرار 2758 وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ويهدد الأمن والسلم في الصين وآسيا".


وتابع المصدر قائلا:"حكومة الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من علاقات الصداقة المتينة والتاريخية التي تربطها مع جمهورية الصين الشعبية، تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للسياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاه الصين، وتجدد تمسكها بمبدأ الصين الواحدة ووقوفها إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضد أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، ولا سيما في تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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