سوريا تعلن اغلاق جميع الموانئ البحرية حتى اشعار آخر

الوكيل الاخباري - أعلنت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل السورية عن إغلاق جميع الموانئ البحرية التجارية وموانئ الصيد في المنطقة الساحلية بسبب الأحوال الجوية السائدة والعواصف اعتباراً من اليوم الساعة الـ 2 ظهراً وحتى إشعار آخر.

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وكانت مديرية الأرصاد الجوية السورية أعلنت في نشرتها الجوية صباح اليوم عن منخفض جوي تشتد فعاليته مساء حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية نشطة إلى شديدة وتصبح مساء وخلال الليل رياحاً عاصفة مع سرعة تتجاوز 90 كيلومترا في الساعة على المناطق الساحلية والوسطى والقلمون والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج قليلاً.

المصدر - سانا



