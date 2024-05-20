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سوريا تعلن الحداد 3 أيام على الرئيس الإيراني

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الإثنين، 20-05-2024 03:44 م

سوريا تعلن الحداد 3 أيام على الرئيس الإيراني

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الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الجمهورية السورية الحداد لمدة 3 أيام على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له الذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

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وقالت الرئاسة في بيان: "تشارك الجمهورية العربية السورية الشعب الإيراني الصديق أحزانه بمصابه الجلل بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما إثر حادث أليم أثناء أداء واجب العمل، وتعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".


وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

 وكالة الأنباء السورية

 




 

 


 

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