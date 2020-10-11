سوريا تعلن السيطرة على الحرائق

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، عن سيطرتها على كافة الحرائق التي اشتعلت في الأيام الماضية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.



وبين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كافة الحرائق التي نشبت من فجر الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

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وبين ان عدد الحرائق بلغ 156 حريقاً، منها 95 حريقا في اللاذقية، و49 حريقا في طرطوس، و12 حريقا في حمص.



وشهدت دول المنطقة حرائق واسعة متأثرة بموجة حارة و ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام رافقتها رياح قوية.



كما تسببت الحرائق في اشتعال مساحات واسعة من الغابات، معظمها في محافظة حمص وسط البلاد ومحافظة اللاذقية الساحلية.

المصدر: سانا



