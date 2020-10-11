الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك

تأخير ضخ المياه على مناطق في عمان

عبيدات يوضح حول جدوى الحظر الشامل

إصابة موظف بتنظيم الإتصالات بكورونا

الصحة للوكيل: مستحقات الموظفين بعقود خلال يومين

8 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

أسعار الذهب الأحد 11/10/2020

انخفاض طفيف على الحرارة

بدء سريان قرار فك العزل عن عدد من مناطق المملكة - صور

انتهاء الحظر الشامل في المملكة




الأحد، 11-10-2020 10:41 ص

سوريا تعلن السيطرة على الحرائق

GettyImages-1228166711


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، عن سيطرتها على كافة الحرائق التي اشتعلت في الأيام الماضية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

وبين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كافة الحرائق التي نشبت من فجر الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

اضافة اعلان

وبين ان عدد الحرائق بلغ  156 حريقاً، منها 95 حريقا في اللاذقية، و49 حريقا في طرطوس، و12 حريقا في حمص.


وشهدت دول المنطقة حرائق واسعة متأثرة بموجة حارة و ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام رافقتها رياح قوية. 


كما تسببت الحرائق في اشتعال مساحات واسعة من الغابات، معظمها في محافظة حمص وسط البلاد ومحافظة اللاذقية الساحلية.

 

المصدر: سانا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كم

كوريا الشمالية تكشف عن صاروخها المرعب - صور

حرا

ضحايا وآلاف النازحين جراء حرائق في سوريا ولبنان

4813b948-b93e-453f-ab0e-e24bc3ef055a

حرائق سوريا ولبنان تتواصل بلا توقف

2222222222

البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات المبكرة

5f8251e2423604053c6503b7

احباط محاولة تهريب كبرى في مصر

5f822fda42360403484146ec

تصريح حكومي مصري حول فيضان نهر النيل

أخبار متعلقة
حرا

ضحايا وآلاف النازحين جراء حرائق في سوريا ولبنان

4813b948-b93e-453f-ab0e-e24bc3ef055a

حرائق سوريا ولبنان تتواصل بلا توقف

5f7b5dff423604433d714e67

سلطنة عمان أول دولة عربية تستأنف علاقاتها رسمياً مع سوريا

1037420506

للمرة الاولى ... سوريا تطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للجولان

دك

جريحان بانفجار عبوة ناسفة في سوريا

111

دخان حرائق ولايتي كاليفورنيا وأوريغون يغطي أميركا بأكملها