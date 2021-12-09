الخميس 09-12-2021
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الخميس، 09-12-2021 12:30 م

سوريا تعيد فتح كافة موانئها

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الوكيل الإخباري-أعلنت المديرية العامة للموانئ السورية، اليوم الخميس، إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية، بعد إغلاقها أمس جراء سوء الأحوال الجوية.

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ووفقا لبيان نشرته وزارة النقل السورية اليوم على صفحتها على "فيسبوك" فإن الموانئ السورية أعيد تشغيلها صباح اليوم بعد استقرار الأحوال الجوية .


وقررت السلطات السورية المختصة أمس الأربعاء، إغلاق الموانئ أمام الملاحة والصيد جراء الأحوال الجوية السائدة.


وشهدت المنطقة الساحلية في الأيام الماضية منخفضا جويا وأمطارا غزيرة، مع نشاط الرياح العالية في المنطقة.

 

بترا

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