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الثلاثاء، 03-08-2021 07:10 م

سوريا.. تفجير مقر لحزب البعث بعد إخلائه وترقّب حذر في درعا

درعا


الوكيل الإخباري - أعلن فرع درعا لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سوريا أن مجهولين فجروا مقر الحزب في مدينة داعل في المحافظة التي تعيش حالة من الترقب الحذر.

وقال فرع الحزب إن المقر يقع وسط مدينة داعل في الريف الأوسط للمحافظة، وأوضح أن مجهولين فخخوا المقر وفجروه ليلا، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

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وذكرت صفحات إخبارية معارضة للحكومة السورية من درعا أن المقر كان "مقرا لأفراد وضباط المخابرات الجوية"، وأضافت صفحة "تجمع أحرار حوران" أن المخابرات الجوية في البلاد أخلت أفرادها من مبنى الحزب قبل يومين.

 

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في المحافظة أن جولة جديدة من المفاوضات جرت في المدينة لفرض حالة الأمن والاستقرار، وتحدثت عن وجود أحد "أمراء" تنظيم داعش الإرهابي في منطقة درعا البلد وسط المدينة.

 

ولفتت إلى أن "رفض المجموعات المسلحة بند خروج المسلحين ودخول وحدات الجيش وتفتيش الأحياء، يؤكد تلك المعلومات".


بينما تحدثت الصفحات المعارضة عن "حالة نزوح للأهالي من أحياء درعا البلد" وسط حالة من التخوف من عمل عسكري على المنطقة.


وذكر موقع "درعا 24" أن حالة التخوف تأتي وسط تعثر المفاوضات التي يبدو أنها لم تسفر عن نتائج يمكن أو توقف العمل العسكري، ووسط تزايد وطأة الحصار المفروض على المنطقة.

 

المصدر : روسيا اليوم 





 




 

 


 

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