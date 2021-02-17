سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال

الوكيل الإخباري - كشفت سوريا، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية تبادل أسرى، يتم تنفيذها مع الاحتلال ، بوساطة روسية.

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وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إنه "في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال بكل السبل والأثمان الممكنة، يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال ".



وأضافت: "بحسب المصادر، فإن عملية التبادل، تتم حالياً عبر وساطة روسية؛ لتحرير السوريين نهال المقت، وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل".

المصدر : فلسطين الآن

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