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السبت، 16-10-2021 01:11 م

سوريا: رئاسة الوزراء تقر إجراءات جديدة لذوي الشهداء العسكريين

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الوكيل الاخباري- أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا قوائم توظيف جديدة لذوي الشهداء العسكريين تتضمن عقود عمل لـ 137 شخصا.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري تلقت سانا نسخة منه فقد أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين التابعة لرئاسة المجلس قوائم توظيف جديدة تتضمن عقودا لـ 137 شخصاً من ذوي الشهداء، الزوجة والأبناء، بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.

وأشار البيان إلى توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي فرز ذوي الشهداء العسكريين إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة في الجهات المعينين لديها.

المصدر: روسيا اليوم

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